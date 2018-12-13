В Україні перевищено епідемпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

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Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 203 тис. людей

Показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічний поріг за минулий тиждень - з 3 до 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Як зазначається, показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу по Україні.

Зокрема, епідемічні пороги перевищені в областях: Харківській - на 23%, в Житомирській, Сумській та Київській - на 12%, в Донецькій - на 1,1%.

Крім того, минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 203 тис. людей. Із них 67,3 % діти віком до 17 років.

Також повідомляється, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 127 196 людей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про перший у цьому сезоні летальний випадок від ГРВІ.

РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 26 листопада по 2 грудня 2018 року на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб.

Раніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила перелік профілактичних заходів для запобігання епідемічних ускладнень та захисту киян від захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції (ГРВІ).