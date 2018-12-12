В Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ

В частности, в больницах обеспечат дополнительное количество коек для госпитализации больных
Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила перечень профилактических мероприятий для предотвращения эпидемических осложнений и защиты киевлян от заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, коммунальные медицинские заведения подготовят к работе в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ. В частности, в городских больницах необходимо:
Также коммунальное предприятие "Фармация" обязали обеспечить аптечную сеть достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и ори, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т. п) и бесперебойную их реализацию.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в столице показатель заболеваемости на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%.
РБК-Украина сообщало, что в трех школах Киеве приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции среди школьников.