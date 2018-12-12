В Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ

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В частности, в больницах обеспечат дополнительное количество коек для госпитализации больных

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила перечень профилактических мероприятий для предотвращения эпидемических осложнений и защиты киевлян от заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, коммунальные медицинские заведения подготовят к работе в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ. В частности, в городских больницах необходимо:

создать необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников, специальной медицинской аппаратуры, тест-систем;

провести повышение квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ;

на период возможного подъема эпидемического уровня заболеваемости предусмотреть привлечение дополнительного медицинского персонала для своевременного оказания медицинской помощи жителям;

предусмотреть дополнительное количество коек для госпитализации больных и оперативное развертывание в случае обострения эпидемической ситуации;

информировать киевлян о мерах индивидуальной и коллективной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания

Также коммунальное предприятие "Фармация" обязали обеспечить аптечную сеть достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и ори, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т. п) и бесперебойную их реализацию.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в столице показатель заболеваемости на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%.

РБК-Украина сообщало, что в трех школах Киеве приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции среди школьников.