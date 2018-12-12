ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ

Новости » Общество    12.12.2018 - 11:49
В Киеве больницы готовят к эпидемии гриппа и ОРВИ
Иллюстративное фото (УНИАН)

В частности, в больницах обеспечат дополнительное количество коек для госпитализации больных

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила перечень профилактических мероприятий для предотвращения эпидемических осложнений и защиты киевлян от заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, коммунальные медицинские заведения подготовят к работе в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ. В частности, в городских больницах необходимо:

  • создать необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников, специальной медицинской аппаратуры, тест-систем;
  • провести повышение квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ;
  • на период возможного подъема эпидемического уровня заболеваемости предусмотреть привлечение дополнительного медицинского персонала для своевременного оказания медицинской помощи жителям;
  • предусмотреть дополнительное количество коек для госпитализации больных и оперативное развертывание в случае обострения эпидемической ситуации;
  • информировать киевлян о мерах индивидуальной и коллективной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания

Также коммунальное предприятие "Фармация" обязали обеспечить аптечную сеть достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и ори, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т. п) и бесперебойную их реализацию.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в столице показатель заболеваемости на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%.

РБК-Украина сообщало, что в трех школах Киеве приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции среди школьников.

В Киеве заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,6% В Украине медики констатировали первую в этом сезоне смерть от ОРВИ
Новости Украины Гриппбольница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь