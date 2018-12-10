В Киеве показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 41,6%

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На прошлой неделе в столице зарегистрировано 14,8 тыс. больных гриппом и ОРВИ

В столице показатель заболеваемости гриппом и остроц респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) составляет 500,1 и является ниже эпидемического порога на 41,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, за 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14,8 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,3%.

Сейчас в столице заболели взрослых - 4934 лица против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей - 9884 против 9560 (рост на 3,4%).

В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества тех, которые обратились за медицинской помощью.

Также сообщается, что за 49-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализировано 152 человека, из них 124 - дети.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщил о первом в этом сезоне летальном случае от риновирусной инфекции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области городской совет Северодонецка принял решение об отмене учебного процесса в школах с 10 по 16 декабря 2018. Решение было принято из-за значительного роста заболеваний гриппом и ОРВИ.