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В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек

Новости » Общество    05.12.2018 - 17:15
В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5%

В Украине с 26 ноября по 2 декабря 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. украинцев.

"Показатели заболеваемости приближаются к эпидемиологическому порогу. Самое время вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа. Это уже сделали более 117 тыс. украинцев", - говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тыс. населения. Это лишь на 2,0% меньше эпидемического порога по Украине, сообщает Минздрав.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5% соответственно.

Напомним, в Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14,2 тыс. больных гриппом и ОРВИ  и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%.

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - КГГА В Украине выросла заболеваемость гриппом, - Минздрав
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