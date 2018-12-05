В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек

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Уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5%

В Украине с 26 ноября по 2 декабря 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. украинцев.

"Показатели заболеваемости приближаются к эпидемиологическому порогу. Самое время вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа. Это уже сделали более 117 тыс. украинцев", - говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тыс. населения. Это лишь на 2,0% меньше эпидемического порога по Украине, сообщает Минздрав.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5% соответственно.

Напомним, в Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14,2 тыс. больных гриппом и ОРВИ и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%.