В Україні припинився ріст зарплат

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після досягнення піку влітку 2019 року зарплати більше не ростуть

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2019 року склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

При цьому рівень зарплат в Україні значно нижче піку, досягнутого в липні (10971 грн)

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у листопаді 2019 року до листопада минулого року зросла на 10,8%.

Найвища нарахована зарплата в листопаді була в Києві - 15974 грн, найнижча - в Херсонській області - 8267 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 19221 грн, найнижчу - "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - 7019 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6790 грн.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1 Мінекономіки, згідно з яким економіка зросте на 3,7%.

Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році він буде на рівні 11,1%.

Кабінет міністрів прогнозує, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, складе: 12497 грн в 2020 році, в 14187 грн в 2021 році і 16014 грн в 2022 році.