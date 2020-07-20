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В Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Понедельник 20 июля 2020 09:09
В Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров

Сегодня, 20 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности предусматривается в пяти регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, в западных областях Украины ожидаются повышение уровней воды, которые связанные с сильными осадками в регионе.

Также РБК-Уркїна сообщало, что погода в Украине в понедельник, 20 июля, будет дождливой на западе и юге, а в остальной части страны будет сухо.

Добавим, на этой неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге: температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.

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