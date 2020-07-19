Грозы и похолодание: какой будет погода на следующей неделе

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Киеве будет преимущественно солнечно

На следующей неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге. Температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 20 июля

Неделя начнется с грозовых дождей в западных и южных областях. На остальной территории будет сухо и малооблачно. Температура воздуха на западе будет колебаться от +23 до +27 градусов, в центре, на востоке и севере от +25 до +29 градусов. На юге воздух прогреется до +28...+32 градусов. Ночью прогнозируют от +14 до +20.

Прогноз на 21 июля

Во вторник осадки отступят из южных областей, но распространятся на Житомирскую, Винницкую, Киевскую и Черниговскую области. На западе сохранятся дожди с грозами, термометры там покажут от +22 до +26 градусов. На остальной территории температура будет колебаться от +25 до +29 градусов, а на юге от +27 до +31.

Прогноз на 22 июля

В среду дожди с грозами сохранятся лишь на Прикарпатье и Закарпатье, а на остальной территории страны будет сухо и солнечно. В западных и северных областях похолодает до +19...+24 градусов. В центральных и восточных областях прогнозируют от +25 до +29 градусов, на юге - от +27 до +31.

Прогноз на 23 июля

В четверг осадков в Украине не прогнозируют, погода будет малооблачной во всех регионах. При этом в западных, северных и части центральных областей похолодает: синоптики ожидают от +21 до +23 градусов. На остальной территории термометры покажут от +24 до +29. Ночью прогнозируют от +10 до +20.

Прогноз на 24 июля

Накануне выходных на западе и севере сохранится прохлада: термометры будут колебаться от +21 до +25 градусов. В остальных областях прогнозируют от +23 до +27 градусов, на юге до +29. Ночью будет прохладно: от +10 до +20.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали дождливую погоду на западе и жару до +32 градусов на юге.