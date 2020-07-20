В ГСЧС предупредили об угрозе паводков в Украине

Фото: наводнения на западе Украины (dsns.gov.ua)

Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра

Сегодня в западных областях Украины ожидаются повышение уровней воды. Это связано с сильными осадками в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным сиуацій (ГСЧС).

Так, ночью 20 июля в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках, а также в верховьях рек Закарпатской области ожидается мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 метра.Также прогнозируют подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах, и образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Кроме того, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра.

Река Притять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 метра, без негативных последствий.

Как известно, в июне-июле непогода и сильные ливни повредили инфраструктуру в сотнях населенных пунктов на западе Украины.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 18 июля, из-за паводков на западе Украины остаются поврежденными более 500 километров дорог и 213 мостов.