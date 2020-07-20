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В Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Понеділок 20 липня 2020 09:09
В Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж

Сьогодні, 20 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки передбачається у п'яти регіонах. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, у західних областях України очікуються підвищення рівнів води, які пов'язані із сильними опадами в регіоні.

Також РБК-Уркїна повідомляло, що погода в Україні у понеділок, 20 липня, буде дощовою на заході та півдні, а в решті частини країни буде сухо.

Додамо, цього тижня погода в Україні буде дощовою на заході та спекотною на півдні: температура повітря місцями підніметься до +30 градусів.

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