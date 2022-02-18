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В Украине предложили запретить TikTok. Соцсеть обвиняют в деградации

Автор: Сергей Пышкин

В Украине создали петицию касаемо запрета приложения TikTok. Якобы, оно способствует деградации общества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию.

На момент написания новости - петицию подписали 162 человека.

Согласно мнению автора, социальна сеть способствует распространению дезинформации и в целом негативно влияет на детей.

"Большинство детей, если не все, никогда не проверяют информацию, увиденную в социальных платформах и воспринимают ее как правду первой инстанции, поэтому много дезинформации попадает в головы детей и иногда создает ненужную панику. Да и в целом платформа способствует деградации общества", - пишет автор петиции Александр Трачук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что TikTok работает над возрастным ограничением для своего контента.

Также недавно компания ByteDance, владеющая TikTok, во время видеозвонка уволила сразу почти 100 работников.

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