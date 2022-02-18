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В Україні запропонували заборонити TikTok. Соцмережу звинувачують у деградації

Автор: Сергій Пишкін

В Україні створили петицію стосовно заборони додатку TikTok. Нібито, він сприяє деградації суспільства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на петиція.

На момент написання новини - петицію підписали 162 людини.

Відповідно до думки автора, соціальна мережа сприяє поширенню дезінформації і в цілому негативно впливає на дітей.

"Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють інформацію, побачену в соціальних платформах і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей і іноді створює непотрібну паніку. Та й в цілому платформа сприяє деградації суспільства", - пише автор петиції Олександр Трачук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що TikTok працює над віковим обмеженням для свого контенту.

Також нещодавно компанія ByteDance, що володіє TikTok, під час відеодзвінка звільнила відразу майже 100 працівників.

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