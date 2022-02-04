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TikTok уволил сотню работников одним видеозвонком

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Пятница 04 февраля 2022 15:51
TikTok уволил сотню работников одним видеозвонком Фото: TikTok уволил сотню работников одним видеозвонком (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания ByteDance, которая является владельцем TikTok, уволила 100 сотрудников из HR-подразделения одним видеозвонком. Однако, предложила им претендовать на другие должности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Сокращение коснулось HR-подразделения, которое занималось развитием талантов.

В ByteDance свое решение объяснили тем, что подразделение не выполняло своих функций и перестало соответствовать стратегии развития компании. Однако, всем работникам разрешили претендовать на другие должности. Для этого им было выделено три недели.

В компании не раскрыли точного числа уволенных, впрочем, заметили, что большинство перешло к новым командам.

Добавим, что в декабре 2021 года сервис Better.com уволил 900 человек только одним видеозвонком, а в 2020 году кикшеринг Bird уволил 30% своего штата всего за две минуты из-за трансляции в сервисе Zoom.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Alphabet, материнская компания Google, согласовала решение по дроблению акций в соотношении 20 к 1.

Также в январе капитализация американской компании Apple достигла отметки в три триллиона долларов.

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