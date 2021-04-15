UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине появится новая госпремия: Рада приняла закон

Автор: Юлия Струк

В Украине появится новая государственная премия. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект Кабинета министров №5327.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовал 271 депутат ВР.

Закон предлагает внести изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

"По результатам проработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - объясняли в правительстве.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

В пояснительной отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский предложил учредить в Украине государственные премии имени Мирослава Скорика и Бориса Патона.

Как писало РБК-Украина, Борис Патон 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины. Его изобретениями в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов пользуются во всем мире.

Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радапремия
Читайте также
Рада провалила закон о штрафах за нарушение самоизоляции
В Раде назвали сроки рассмотрения законопроекта о ликвидации ОАСК
Прогноз погоды