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В Україні з'явиться нова держпремія: Рада схвалила закон

Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться нова державна премія. Верховна рада схвалила відповідний законопроект Кабінету міністрів №5327.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосував 271 депутат ВР.

Закон пропонує внести зміни до ЗУ "Про державні нагороди України".

"За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона", - пояснювали в уряді.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення у галузі науки і техніки.

У пояснювальній наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона.

Як писало РБК-Україна, Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів користуються у всьому світі.

Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя.

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