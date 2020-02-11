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В Украине может появиться Нацагентство по преодолению последствий агрессии РФ

Новости » Политика     11.02.2020 - 17:27
В Украине может появиться Нацагентство по преодолению последствий агрессии РФ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №3057 "О Национальное агентство Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Сейчас текст закона отсутствует на сайте парламента. Документ был зарегистрирован сегодня, 11 февраля.

Авторами законодательной инициативы являются 59 народных депутатов от разных политических сил. В частности, среди авторов Давид Арахамия, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, Ирина Геращенко.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин понимает, что войну на Донбассе надо закончить. По словам украинского лидера, на нормандской встрече в Париже 9 декабря Путин понял его.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Глава правительства подчеркивал, что это даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или с перемещенными лицами.

Добавим также, в конце ноября 2019 года сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

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