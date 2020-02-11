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В Україні може з'явитися Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ

Новини » Політика     11.02.2020 - 17:27
В Україні може з'явитися Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

У Верховній раді України зареєстрували законопроект №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Наразі текст закону відсутній на сайті парламенту. Документ був зареєстрований сьогодні, 11 лютого.

Авторами законодавчої ініціативи є 59 народних депутатів від різних політичних сил. Зокрема, серед авторів Давид Арахамія, Петро Порошенко, Святослав Вакарчук, Ірина Геращенко.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі треба закінчити. За словами українського лідера, на нормандській зустрічі в Парижі 9 грудня Путін зрозумів його.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

Глава уряду підкреслював, що це дасть можливість більш ефективно працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або з переміщеними особами.

Додамо також, у кінці листопада 2019 року повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України підготував п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

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