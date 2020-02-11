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Зеленский о Путине: он понимает, что надо закончить войну на Донбассе

Новости » Политика     11.02.2020 - 13:14
Зеленский о Путине: он понимает, что надо закончить войну на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что эскалация в Украине может привести к внутреннему конфликту в России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает, что войну на Донбассе надо закончить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, на нормандской встрече в Париже 9 декабря Путин понял его.

"Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает, что "эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России" и "именно это и может их остановить".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле назвали своего куратора по Украине, им является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее вопросами Украины в РФ занимался помощник Путина Владислав Сурков.

Отметим, вчера Андрей Ермак, который сегодня назначен главой Офиса президента Украины, заявлял, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков.

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