В Украине может появиться электронная система выдачи разрешений на выбросы

В Украине может появиться электронная система выдачи разрешений на промышленные выбросы. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект № 4167, а альтернативный вернуть на доработку субъекту права законодательной инициативы", - указано в сообщении.

Закон предусматривает введение интегрированного разрешения на выбросы загрязняющих веществ для предприятий, которые являются загрязнителями окружающей среды.

В проекте определены основные требования к интегрированному разрешению, перечень видов деятельности, которые требуют получения такого разрешения, процедуру его выдачи, особенности мониторинга выбросов, а также контроля субъектов хозяйствования, получивших разрешения.

Также будет внедрена электронная система выдачи интегрированных разрешений. Она призвана уменьшить нагрузку на субъектов хозяйствования.

Напомним, в конце сентября в Украине предприятия обязали готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов. Кабинет министров одобрил 3 нормативно-правовых акта для прозрачного учета выбросов парниковых газов промышленными предприятиями. Подготовка отчетов начнется с 2021 года.

Как писало РБК-Украина, в докладе ООН указано, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, а изменения климата не прекратились даже с началом глобальной пандемии коронавируса.