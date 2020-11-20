В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на викиди

В Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на промислові викиди. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроєкт № 4167, а альтернативний повернути на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи", - вказано у повідомленні.

Закон передбачає запровадження інтегрованого дозволу на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами довкілля.

У проекті визначені основні вимоги до інтегрованого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання такого дозволу, процедуру його видачі, особливості моніторингу викидів, а також контролю суб’єктів господарювання, які отримали дозволи.

Також буде впроваджено електронну систему видачі інтегрованих дозволів. Вона покликана зменшити навантаження на суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів. Кабінет міністрів схвалив 3 нормативно-правових акти для прозорого обліку викидів парникових газів промисловими підприємствами. Підготовка звітів розпочнеться з 2021 року.

Як писало РБК-Україна, у