В Украине появится Единый веб-портал цифрового образования

Кабинет министров создает Единый государственный веб-портал цифрового образования "Дія. Цифровое образование". Он должен обеспечить доступ онлайн к бесплатному образованию.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Этот портал должен сделать цифровую грамотность доступной для людей всех категорий и социальных групп, а также обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию", - отметил парламентарий.

Напомним, Кабинет министров в конце 2019 года анонсировал запуск Национальной программы цифровой грамотности населения "Дія: Цифровое образование". Программа должна была заработать с 21 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году в Украине начнут следить за трудоустройством выпускников вузов. МОН планирует запустить электронную систему мониторинга.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей высших учебных заведений в Украине. Документ вводит выборы в два тура.