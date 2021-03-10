UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине появится Единый веб-портал цифрового образования

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров создает Единый государственный веб-портал цифрового образования "Дія. Цифровое образование". Он должен обеспечить доступ онлайн к бесплатному образованию.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Этот портал должен сделать цифровую грамотность доступной для людей всех категорий и социальных групп, а также обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию", - отметил парламентарий.

Напомним, Кабинет министров в конце 2019 года анонсировал запуск Национальной программы цифровой грамотности населения "Дія: Цифровое образование". Программа должна была заработать с 21 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году в Украине начнут следить за трудоустройством выпускников вузов. МОН планирует запустить электронную систему мониторинга.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей высших учебных заведений в Украине. Документ вводит выборы в два тура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины образование
Читайте также
Украина и Венгрия впервые на уровне комиссии обсудят закон об образовании
МОН и Рада начали подготовку нового закона о профобразовании: что он предлагает
Прогноз погоды