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В Украине будут следить за трудоустройством выпускников: кто и как

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 16:11
В Украине будут следить за трудоустройством выпускников: кто и как Фото: выпускники (freepik)
Автор: Юлия Струк

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году в Украине начнут следить за трудоустройством выпускников вузов. МОН планирует запустить электронную систему мониторинга.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между Пенсионным фондом и Министерством образования и науки. Сейчас уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ", - отметил Шкарлет.

По его словам, после регистрации этих документов в Минюсте можно будет синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы.

Министр подчеркнул, что система мониторинга является необходимым элементом для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования Украины. Кроме того, показатель трудоустройства необходим для совершенствования формулы распределения финансирования вузов.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей высших учебных заведений в Украине. Документ вводит выборы в два тура.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот законопроект 5 февраля 2021.

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