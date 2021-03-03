В Украине будут следить за трудоустройством выпускников: кто и как

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году в Украине начнут следить за трудоустройством выпускников вузов. МОН планирует запустить электронную систему мониторинга.

"Самым главным на этом этапе является согласование порядка обмена информацией между Пенсионным фондом и Министерством образования и науки. Сейчас уже подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ", - отметил Шкарлет.

По его словам, после регистрации этих документов в Минюсте можно будет синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы.

Министр подчеркнул, что система мониторинга является необходимым элементом для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования Украины. Кроме того, показатель трудоустройства необходим для совершенствования формулы распределения финансирования вузов.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей высших учебных заведений в Украине. Документ вводит выборы в два тура.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот законопроект 5 февраля 2021.