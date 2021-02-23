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Зеленский одобрил новую процедуру избрания руководителей вузов: что изменится

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 21:58
Зеленский одобрил новую процедуру избрания руководителей вузов: что изменится Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей учреждений высшего образования в Украине. Документ вводит выборы в два тура.

Об этом сообщил Офис президента.

Согласно принятому закону, если в выборах приняли участие двое или более кандидатов и ни один из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

Участие во втором туре выборов будут принимать 2 кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем вуза будет считаться кандидат, который набрал более 50% голосов, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Верховная рада одобрила этот законопроект 5 февраля 2021 года. Тогда документ поддержали 322 народных депутатов.

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