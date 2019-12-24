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В Украине запускают бесплатные курсы цифровой грамотности

Новости » Общество     24.12.2019 - 17:57
В Украине запускают бесплатные курсы цифровой грамотности
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Платформа цифрового образования должна начать работу 21 января 2020 года

Кабинет министров запускает Национальную программу цифровой грамотности населения "Дія: Цифровое образование". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как сообщается, программа должна заработать с 21 января 2020 года.

На онлайн-платформе цифрового образования украинцы смогут бесплатно пройти три онлайн-курса:

  • базовый курс по цифровой грамотности;
  • цифровая грамотность для учителей;
  • курс для родителей "Онлайн-безопасность детей".

"Курсы будут проходить в формате образовательного сериала. Вместо уровней будут сезоны, а вместо уроков - образовательные серии с участием экспертов и знаменитостей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Министерство цифровой трансформации налаживает сотрудничество с ЦНАПами, университетами, школами, библиотеками, частным сектором для создания в офлайн-точек цифрового образования, чтобы охватить программой больше людей.

Кроме этого, в правительстве заявляют, что сейчас 53,5% украинцев находятся ниже отметки средний уровень в вопросах цифровой грамотности, а за последний год объектами онлайн-мошенничества становился каждый третий совершеннолетний украинец.

Напомним, ранее в декабре в Украине запустили приложение "Дія" c водительскими правами в смартфоне, которые являются законным документом наряду с обычным удостоверением.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины обсуждают идею внедрения электронного паспорта. Предполагается, что украинцы смогут предъявлять виртуальные ID-карты с помощью смартфона.



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