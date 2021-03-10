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В Україні з'явиться Єдиний веб-портал цифрової освіти

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів створює Єдиний державний веб-портал цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта". Він має забезпечити доступ онлайн до безкоштовної освіти.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Цей портал має зробити цифрову грамотність доступною для людей усіх категорій та соціальних груп, а також забезпечить доступ онлайн до безкоштовної освіти", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів наприкінці 2019 року анонсував запуск Національної програми цифрової грамотності населення "Дія: Цифрова освіта". Програма повинна була запрацювати з 21 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року в Україні почнуть стежити за працевлаштуванням випускників вишів. МОН планує запустити електронну систему моніторингу.

Так, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оновлення процедури обрання керівників закладів вищої освіти в Україні. Документ запроваджує вибори у два тури.

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