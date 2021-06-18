В Украине может появиться Единый реестр стратегической экологической оценки. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять соответствующий проект закона №5159.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Закон также предоставляет возможность обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия органов государственной власти или органов местного самоуправления в процессе такой оценки.

В документе также прописана ответственность за нарушение законодательства о стратегической экологической оценке.

"Комитет рекомендует Верховной раде включить законопроект в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.