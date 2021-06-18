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В Украине может появиться Единый реестр стратегической экологической оценки

Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться Единый реестр стратегической экологической оценки. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять соответствующий проект закона №5159.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Закон также предоставляет возможность обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия органов государственной власти или органов местного самоуправления в процессе такой оценки.

В документе также прописана ответственность за нарушение законодательства о стратегической экологической оценке.

"Комитет рекомендует Верховной раде включить законопроект в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Рада приняла законопроект №6106 "О стратегической экологической оценке". Он определял порядок такой оценки, механизм проведения трансграничных консультаций.

Принятие документа должно было способствовать адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза.

Как писало РБК-Украина, Министерство цифровой трансформации запускает онлайн-платформу "Экосистема". Это единая платформа в сфере защиты окружающей среды.

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