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В Україні може з'явитися Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки

Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки. Комітету з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний проект закону №5159.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Закон також надає можливість оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування у процесі такої оцінки.

У документ також прописана відповідальність за порушення законодавства про стратегічну екологічну оцінку.

"Комітет рекомендує Верховній раді включити законопроект до порядку денного і за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2018 році Рада прийняла законопроект №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". Він визначав порядок такої оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій.

Прийняття документу мало сприяти адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна, Міністерство цифрової трансформації запускає онлайн-платформу "Екосистема". Це єдина платформа у сфері захисту довкілля.

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