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В ГБР прогнозируют большую нагрузку по военным преступлениям

Новости » Политика    21.12.2018 - 10:58
В ГБР прогнозируют большую нагрузку по военным преступлениям
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Труба рассказал о ситуации в подразделении по военным преступлениям

В первые месяцы работы Государственного бюро расследований (ГБР) будет большая нагрузка на следователей по военным преступлениям. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор бюро Роман Труба.

По его словам, на сегодня подразделения, которые занимаются расследованием военных преступлений, есть в центральном аппарате и в территориальных управлениях. В то же время конкурс на должности продолжается.

"На данный момент мы проанализировали количество военных преступлений и понимаем, что нагрузка на следователей будет чрезвычайно большой. Поэтому в ближайшее время я приму решение об объявлении нового конкурса на должности следователей для того, чтобы подкрепить именно управление, которое будет заниматься военными преступлениями", - отметил Труба.

Напомним, ранее сообщалось, что Госбюро расследований провело первое задержание. В частности, на взятке в 2 тысячи долларов задержали чиновника государственного предприятия Минобороны.

Отметим, ГБР официально начало работу с 27 ноября. За первые две недели были открыты 60 уголовных производств.

 

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Новости Украины военныеГосбюро расследованийРоман Труба
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