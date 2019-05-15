В Україні з'явиться день Держбюро розслідувань

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

День Держбюро розслідувань відзначатиметься 27 листопада

Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про відзначення дня Державного бюро розслідувань. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд підтримав пропозицію президента запровадити нове професійне свято. Після підписання указу день Держбюро розслідувань буде відзначатися щорічно 27 листопада.

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань України офіційно розпочало роботу 27 листопада 2018 року. На момент запуску в ньому вже працювало близько 300 слідчих. Бюро розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та топ-чиновники. Згодом бюро остаточно візьме на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури.

Зазначимо, директор ДБР Роман Труба вважав, що в перші місяці роботи Державного бюро розслідувань у слідчих буде велике навантаження з військових злочинів, так як запуск бюро проходив під час воєнного стану, який було введено в ряді регіонів України.