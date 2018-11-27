ГБР с сегодняшнего дня официально начало работу в Украине

Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

Утром 27 ноября 300 следователей ГБР приняли присягу

Государственное бюро расследований (ГБР) начало свою работу сегодня, 27 ноября. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в Госбюро уже зарегистрированы первые уголовные производства.

"Сегодня следователи Государственный бюро расследований зарегистрировали уже первые уголовные производства. Это уголовное производство по факту возможного получения неправомерной выгоды работником правоохранительного органа, а также по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах", - сказал Труба.

Он также рассказал, что 300 следователей бюро уже приняли присягу. Работа началась в Киеве и еще семи территориальных управлениях.

Директор ГБР также сообщил, что принял решение о назначении на должности в бюро в различных территориальных управлениях 23 кандидатов.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что после запуска бюро процессуальное руководство в уголовных делах будет проводить Генеральная прокуратура.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Окружной административный суд города Киева 9 ноября рассмотрел дело о наличии оснований для люстрации Романа Трубы и постановил, что ГПУ не должным образом провела люстраційну проверку директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.