В Украине появится День безопасности пациентов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 сентября, подписал указ, которым вводится День безопасности пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно указу № 648/2019, ежегодно, 17 сентября будет проводиться День безопасности пациентов.

В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечения безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский ветировал закон, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.

Также 4 сентября глава государства ветировал закон об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

