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Зеленский ветировал закон об ответственности при закупке оборонной продукции

Новости » Политика    04.09.2019 - 12:14
Зеленский ветировал закон об ответственности при закупке оборонной продукции
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада одобрила законопроект еще в 2016 году

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1793 (зарегистрирован как №0975 в новом созыве парламента), который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Зеленский ветировал закон об ответственности при закупке оборонной продукции

"04.09.2019 возвращено с предложениями президента", - указано на странице закона на сайте парламента.

Отметим, сейчас текст предложений Зеленского к закону на сайте ВР отсутствует.

Законом предусматривалась уголовная ответственность за приобретение продукции, работ и услуг оборонного назначения, не соответствующие установленным стандартам и требованиям технических регламентов, если такие действия привели к угрозе причинения вреда обороноспособности государства, если они совершены организованной группой или повлекли тяжкие последствия.

В частности, нарушение должностным лицом законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ или услуг оборонного назначения, продукции или вещевого, материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований, вопреки установленным законодательством правилам, стандартам или техническим регламентам в военной сфере планировалось наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Такие же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или совершенные служебным лицом, которое занимает ответственное или особенно ответственное положение, или если они привели к причинению материального ущерба, который в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, срыву выполнения воинским подразделением (частью, кораблем) оперативного (боевого) задания или тяжких телесных повреждений, гибели людей или иных тяжких последствий хотели наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом общественный союз "Лига оборонных предприятий Украины", в состав которой в настоящее время входит более 60 предприятий ОПК, подчеркивал, что вступление в силу этого закона приведет к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, связанной с осложнением процедур и увеличением сроков обеспечения ВСУ вооружением, военной техникой и вещевым имуществом.

Напомним, Верховная рада 8 созыва поддержала законопроект "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретение продукции, работ и услуг, что привело к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере" с предложениями пятого президента Украины Петра Порошенко еще в январе 2016 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце января 2019 года Порошенко подписал законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Документ позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных сил закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

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