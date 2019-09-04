Комитет не увидел рисков коррупции в законе Зеленского о назначении глав НАБУ и ГБР

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Такое решение комитет принял в ходе заседания в среду

Антикоррупционный комитет Верховной рады Украины принял решение по законопроекту авторства президента Владимира Зеленского о праве президента назначать глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании комитета.

"Внести изменения в предыдущее решение комитета по выводу по результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 1014 следующего характера: определить, что законопроект 1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков. Кроме того, предположить, что на конкурсной основе, в соответствии с законом, избирается руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований, определить перечень регуляторных органов и предусмотреть, что регуляторные органы создаются президентом в порядке, определенном законом", - огласила решение глава комитета Анастасия Красносельская.

Подчеркнем, комитет предлагает внести изменения в закон о ГБР для уточнения его статуса и в связи с предоставлением полномочий президенту по назначению и увольнению директора бюро.

Напомним, Рада 3 сентября направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект главы государства, которым предлагается закрепить за президентом Владимиром Зеленским полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа.

Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная рада Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект президента был зарегистрирован в Раде 29 августа под №1014. В понедельник комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня и направить его на рассмотрение КСУ.

Подчеркнем также, в конце мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и САП дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. В то же время он подчеркивал, что гарантирует защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.