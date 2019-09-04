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В Україні з'явиться День безпеки пацієнтів

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Президент підписав відповідний указ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 вересня, підписав указ, яким вводиться День безпеки пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Згідно з указом № 648/2019, щорічно, 17 вересня буде проводитися День безпеки пацієнтів.

В документі зазначається, що рішення було прийнято, "визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним з важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський ветував закон, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення при закупівлі оборонної продукції.

Також 4 вересня глава держави ветував закон про відповідальність за педофілію, що передбачає примусову хімічну кастрацію.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

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