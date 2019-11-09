В Украине построят более 4 тысяч км дорог в следующем году, - Криклий

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Министр инфраструктуры заявил, что будут брать деньги на строительство в дорожном фонде

В течение 2020 года в Украине будут построены новые дороги - более четырех тысяч километров. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина, передает РБК-Украина.

По его словам, новое правительство будет использовать дорожный фонд значительно эффективнее.

"Я не хочу, что мы говорили, о каких-то номинальных цифрах. Я хочу, чтобы граждане могли чувствовать, что дороги действительно строятся. Мы совместно с "Укравтодором" за следующий год должны построить более 4 тысяч километров дорог государственного и территориального значения. Я публично даю это обещание", - заявил Криклий.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год Кабинет министров Украины заложил на ремонт дорог 73,7 млрд гривен. Премьер-министр Алексей Гончарук эту сумму назвал рекордным.

Также правительство на заседании 6 ноября принял привлечение кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для развития трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Сеть предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС. Ожидается, что новая система объединяет 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.