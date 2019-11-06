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Правительство одобрило привлечение 450 млн евро кредита на дороги

Новости » Экономика     06.11.2019 - 12:55
Правительство одобрило привлечение 450 млн евро кредита на дороги
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кредит привлекли в рамках развития трансъевропейской транспортной сети        

Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для развития трансъевропейской транспортной сети. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним решением Кабмин одобрил привлечение 450 млн евро на проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T), который предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС. Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.

С украинской стороны в привлечении европейского кредита заинтересован "Укравтодор", который готовит новый проект по улучшению состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин заложил на ремонт дорог более 70 млрд гривен в бюджете-2020. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство также будет искать инвесторов для развития инфраструктуры вокруг аэропортов.

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Новости Украины Европейский инвестиционный банккредитдороги
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