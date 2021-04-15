В Украине поселковым старостам предоставили эффективные функции

В Украине поселковым старостам предоставили новые эффективные возможности. Верховная рада поддержала во втором чтении соответствующий законопроект №4535.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 239 парламентариев.
Кандидатура старосты вносится на общественное обсуждение и считается согласованной с жителями соответствующего старостинского округа, если в результате общественного обсуждения получила такую поддержку в этом округе:
В документе прописано, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий:
Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.
Заслушивание отчета старосты перед жителями старостинского округа происходит на открытой встрече, таким образом, который позволяет жителям задать вопрос, высказать замечания и внести предложения. Информация о встрече, а также письменный отчет старосты публикуются на официальном сайте сельского, поселкового, городского совета и размещаются в помещении совета не позднее чем за семь календарных дней до дня проведения встречи.
Староста не будет иметь права работать по совместительству даже на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. Под запрет не попадают преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.
Напомним, за основу этот документ парламент одобрил в начале марта.
Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.
Так, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине.