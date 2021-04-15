В Україні селищним старостам надали ефективні функції

В Україні селищним старостам надали нові ефективні можливості. Верховна рада підтримала у другому читанні відповідний законопроект №4535.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 239 парламентарів.
Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у цьому окрузі:
У документі прописано, що староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень:
Очікується, що староста буде звітувати не тільки перед радою громади, а й перед жителями старостинського округу.
Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення зустрічі.
Староста не матиме права працювати за сумісництвом навіть на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю й отримувати від цього прибуток. Під заборону не потрапляють викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.
Нагадаємо, за основу цей документ парламент схвалив на початку березня.
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