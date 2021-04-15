ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні селищним старостам надали ефективні функції

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 19:13
В Україні селищним старостам надали ефективні функції Фото: селищні старости отримали нові ефективні функції (suspilne.media)
Автор: Юлія Струк

В Україні селищним старостам надали нові ефективні можливості. Верховна рада підтримала у другому читанні відповідний законопроект №4535.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 239 парламентарів.

В Україні селищним старостам надали ефективні функціїЗараз старост призначають поради за поданням голови громади. Схвалений закон передбачає, що старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у цьому окрузі:

  • з кількістю жителів до 1500 - понад 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;
  • з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - понад 17 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - понад 14 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - понад 10 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів понад 30 тисяч - понад 7 відсотків голосів жителів.

У документі прописано, що староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень:

  • право дорадчого голосу,
  • право бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії,
  • представляти інтереси мешканців свого старостинського округу,
  • брати участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету громади.

Очікується, що староста буде звітувати не тільки перед радою громади, а й перед жителями старостинського округу.

Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення зустрічі.

Староста не матиме права працювати за сумісництвом навіть на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю й отримувати від цього прибуток. Під заборону не потрапляють викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.

Нагадаємо, за основу цей документ парламент схвалив на початку березня.

Як писало РБК-Україна, в Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика децентралізація Верховна Рада староста
NEWS
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу