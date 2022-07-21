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Как только Украине пообещали больше оружия, Россия начала распространять новые фейки, - МИД

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Четверг 21 июля 2022 16:23
Как только Украине пообещали больше оружия, Россия начала распространять новые фейки, - МИД Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия начала распространять фейковые новости о том, что Украина якобы использует оружие не по назначению на фоне увеличения военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, Россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине", - написал он.

Николенко призвал не верить пропаганде. Он отметил, что РФ делает это для того, чтобы сорвать поставки оружия, ведь оно играет решающую роль в освобождении оккупированных территорий Украины.

Напомним, США и партнеры передадут Украине 20 систем HIMARS.

Британия в ближайшие недели передаст нам артиллерию, радиолокационные станции и беспилотники.

Кроме этого, украинцы начали получать фейковые сообщения в Viber о том, что СБУ якобы прослушивает их телефоны.

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