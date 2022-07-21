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Щойно Україні пообіцяли більше зброї, Росія почала поширювати нові фейки, - МЗС

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 16:23
Щойно Україні пообіцяли більше зброї, Росія почала поширювати нові фейки, - МЗС Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія почала поширювати фейкові новини про те, що Україна нібито використовує зброю не за призначенням на тлі збільшення війської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка у Twitter.

"Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська несуть більше втрат, Росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні", - написав він.

Ніколенко закликав не вірити пропаганді. Він зазначив, що РФ роблить це для того, щоб зірвати постачання зброї, адже вона відіграє вирішальну роль у звільненні окупованих територій України.

Нагадаємо, США і партнери передадуть Україні 20 систем HIMARS.

Британія в найближчі тижні передасть нам артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники.

Окрім цього, українці почали отримувати фейкові повідомлення у Viber про те, що СБУ нібито прослуховує їхні телефони.

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МЗС Війна Росії проти України фейки
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