В Україні поки не підтверджують передачу штурмовиків від Північної Македонії
ЗМІ Північної Македонії поширювали інформацію про передачу Україні штурмовиків СУ-25. Повітряні сили поки не підтвердили чутки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.
Що кажуть Повітряні сили
"Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел ні Північної Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду потяга, завжди хочуть бути першими, висвітлювати ці події. Поки що ми такої інформації не оприлюднювали, не маємо", - заявив Ігнат.
Що писали ЗМІ
Як відзначали ЗМІ Північної Македонії, Україні було передано чотири штурмовики СУ-25, які Македонія придбала в 2001 році за чотири мільйони євро. Перед поставкою до України, літаки відремонтували й були перевірені українськими інженерами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram