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В Украине погиб гражданин Канады, - МИД

Фото: гражданин Канады погиб в Украине (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

В Украине в ходе боевых действий погиб гражданин Канады. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Министерству иностранных дел Канады стало известно о смерти канадца в Украине. Сотрудники консульства находятся на связи с семьей и оказывают консульскую помощь", — заявил в воскресенье представитель МИД, добавив, что дальнейшие подробности не будут разглашаться из соображений конфиденциальности.

Напомним, Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1". По словам премьера Джастина Трюдо, это было трудное решение.

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