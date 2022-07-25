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В Україні загинув громадянин Канади, - МЗС

Фото: громадянин Канади загинув в Україні (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

В Україні в ході бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві закордонних справ Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Міністерству закордонних справ Канади стало відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства знаходяться на зв'язку з сім'єю і надають консульську допомогу", — заявив у неділю представник МЗС, додавши, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

Нагадавши, Канада вирішила повернути Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1". За словами прем'єра Джастіна Трюдо, це було важке рішення.

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