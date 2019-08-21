Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается снижение цены на 21 копейку за кВт/ч

В Украине подешевеет электроэнергия для промышленности. Такое решение Кабинет министров принял в ходе своего заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, правительство внесло очередное изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии. Это изменение позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

"Проект решения… решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость э/э на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий", - пояснил представитель Владимира Зеленского в правительстве.

Он также отметил, что теперь "Укргидроэнерго" обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.

Напомним, Кабмин утвердил финансовый план государственного предприятия "Оператор рынка" на 2019 год, что создаст условия для внедрения новой модели рынка электрической энергии.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 августа Герус анонсировал, что через две недели будет подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий. Он напомнил, что у президента неоднократно выступали за отсрочку введения рынка электроэнергии.

Новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. При этом в июне глава государства Владимир Зеленский предлагал Верховной раде 8-го созыва отложить запуск рынка электроэнергии на один год.