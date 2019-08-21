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В Україні подешевшає електроенергія для промисловості

Новини » Енергетика    21.08.2019 - 14:56
В Україні подешевшає електроенергія для промисловості
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується зниження ціни на 21 копійку за кВт-год

В Україні подешевшає електроенергія для промисловості. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у ході свого засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, уряд вніс чергову зміну до постанови про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії. Ця зміна дозволить знизити вартість електроенергії для промислових споживачів.

За словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, прийняття даної постанови дозволить знизити ціни на електроенергію на 21 копійку за кВт-год.

"Проект рішення... рішення по ПСО, яке дозволить знизити вартість е/е на 21 коп/кВт-год для усіх кінцевих споживачів, непобутових: бюджетних установ, шкіл, лікарень, дитячих садків, а також для малих середніх, великих підприємств", - пояснив представник Володимира Зеленського в уряді.

Він також зазначив, що тепер "Укргідроенерго" зобов'язане продавати за спеціальними зобов'язаннями до 35% своєї електроенергії, тоді як раніше це зобов'язання становило 20%.

Нагадаємо, Кабмін затвердив фінансовий план державного підприємства "Оператор ринку" на 2019 рік, що створить умови для впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 серпня Герус анонсував, що через два тижні буде підготовлений проект рішення про зменшення ціни на електроенергію для підприємств. Він нагадав, що у президента неодноразово виступали за відстрочку введення ринку електроенергії.

Нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року. При цьому в червні глава держави Володимир Зеленський пропонував Верховній раді 8-го скликання відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.

Ціну на електроенергію для споживачів можна знизити на 20%, - Герус Офіс президента збирає нараду щодо нового енергоринку та підготовки до зими
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