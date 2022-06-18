В Украине планируют ввести санкции против "Роснефтегаза"

Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против российской компании "Роснефтегаз", а также аффилированных с ней предприятий, в том числе и компании "Татойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.