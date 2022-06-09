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Песков, Шойгу и Лавров: против кого еще ввел санкции Зеленский

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Киев, Четверг 09 июня 2022 18:37
Песков, Шойгу и Лавров: против кого еще ввел санкции Зеленский Фото: Дмитрий Песков, Сергей Шойгу и Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) о персональных санкциях в отношении представителей российского правительства и Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В новый санкционный список попали:

  • Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России
  • Михаил Мишустин - премьер-министр РФ
  • Сергей Шойгу - министр обороны РФ
  • Сергей Лавров - министр иностранных дел РФ
  • Владимир Колокольцев - министр внутренних дел РФ
  • Антон Силуанов - министр финансов РФ
  • Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ
  • Николай Патрушев - секретарь Совбеза РФ
  • Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ и другие члены правительства

Также под санкции попали заместители российского премьера Александр Новак, Алексей Оверчук, Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев.

В отношении членов правительства России введены стандартные для украинского законодательства санкции - от блокирования активов до запрета на въезд.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина.

Отметим, члены российского правительства фигурируют и в западных санкционных списках.

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Владимир Зеленский Сергей Шойгу Лавров Санкции против России
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