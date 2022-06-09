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Зеленский ввел санкции против Путина

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Киев, Четверг 09 июня 2022 18:03
Зеленский ввел санкции против Путина Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

  • блокирование активов и имущества;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство;
  • запрет на сделки по ценным бумагам;
  • отказ в предоставлении виз;
  • лишение государственных наград Украины и т. д.

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В дальнейшем под западные санкции попали его бывшая жена, дочери, а также бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют матерью еще нескольких детей Путина.

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