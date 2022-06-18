В Україні планують ввести санкції проти "Роснефтегаз"

Уряд пропонує Раді національної безпеки та оборони (РНБО) ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.