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В Україні планують ввести санкції проти "Роснефтегаз"

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Україна, Субота 18 червня 2022 17:21
В Україні планують ввести санкції проти "Роснефтегаз" Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд пропонує Раді національної безпеки та оборони (РНБО) ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором", - пояснив він.

Зазначимо, "Роснафтогаз" - російська компанія, яка управляє активами в галузі нафтової та газової промисловості. "Роснафтогаз" є власником контрольного пакету акцій "Роснефти", 10,97% акцій "Газпрому", а також 26,36% акцій ВАТ "Інтер РАТ". 100% акцій «Роснафтогазу» належать державі. Більшість доходів компанії - дивіденди з акцій "Роснефти" та "Газпрому".

Раніше, 9 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента Володимира Путіна.

Також Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки (РНБО) про персональні санкції щодо представників російського уряду та Кремля. До нього увійшли прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, голова Міноборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров та інші.

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