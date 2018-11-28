В Украине планируется развертывание дополнительных госпиталей, - Генштаб

Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

Госпитали в первую очередь будут обустраивать в регионах, где есть риск угрозы

В связи с введением военного положения Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поручил развернуть в отдельных регионах дополнительные госпитале. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, развертывание госпиталей состоится в первую очередь в тех районах, где существует угроза.

"Что касается госпиталей, сегодня главное внутреннее управление получило задание на развертывание дополнительных госпиталей. В том числе, госпиталей там, где может быть угроза. То есть медицинское обеспечение в этом вопросе мы будем проводить. Меры в этом вопросе будут проводиться дополнительно к тех госпиталей, которые есть", - сказал Тимошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко, комментируя введение военного положения в Украине, заявил, что он никоим образом не повлияет на жизнь обычных украинцев.

Добавим, Порошенко распорядился в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины сразу повысить зарплату военным, а не с 1 января 2019 года, как это планировалось.