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В Украине планируется развертывание дополнительных госпиталей, - Генштаб

Новости » Общество    28.11.2018 - 16:29
В Украине планируется развертывание дополнительных госпиталей, - Генштаб
Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

Госпитали в первую очередь будут обустраивать в регионах, где есть риск угрозы

В связи с введением военного положения Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поручил развернуть в отдельных регионах дополнительные госпитале. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, развертывание госпиталей состоится в первую очередь в тех районах, где существует угроза.

"Что касается госпиталей, сегодня главное внутреннее управление получило задание на развертывание дополнительных госпиталей. В том числе, госпиталей там, где может быть угроза. То есть медицинское обеспечение в этом вопросе мы будем проводить. Меры в этом вопросе будут проводиться дополнительно к тех госпиталей, которые есть", - сказал Тимошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко, комментируя введение военного положения в Украине, заявил, что он никоим образом не повлияет на жизнь обычных украинцев.

Добавим, Порошенко распорядился в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины сразу повысить зарплату военным, а не с 1 января 2019 года, как это планировалось.

В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Военное положение никак не повлияет на жизнь обычных украинцев, - Порошенко
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